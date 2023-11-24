Игрок «Зенита» Барриос: «Мне нравится, что сейчас удаётся чаще участвовать в нападении»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос признался, что ему нравится принимать участие в атаках своей команды.

По словам колумбийского игрока, в новой тактической схеме «Зенита» у него появилось больше свободы на поле.

«С тремя центральными защитниками за спиной я ощущаю, что могу больше внимания уделять поддержке команды в атаке. Мне нравится, что сейчас удаётся чаще участвовать в нападении команды», — цитирует Барриоса «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 30-летний Барриос провёл за «Зенит» 17 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

После 15 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков.