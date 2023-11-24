В «Манчестер Юнайтед» ответили на слухи об интересе к Алипу

В прессе появилась новость о возможном переходе защитника петербургского «Зенита» Нуралы Алипа в английский «Манчестер Юнайтед». Журналисты обратились в манкунианский клуб с просьбой прокомментировать эту новость.

«Мы не комментируем слухи о трансферах», - передает слова представителя «красных дьяволов» ТАСС.

Трансферная стоимость Алипа оценивается в два миллиона евро. В сезоне-2023/2024 защитник сыграл за «Зенит» 19 поединков, не отметившись результативными действиями. Срок действующего трудового соглашения между Нуралы и «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2025 года.