Барриос раскрыл свои планы в «Зените»

Колумбийский легионер «Зенита» Вильмар Барриос раскрыл свои планы на будущее. Полузащитник заявил о намерении полностью отработать контракт с петербургским клубом.

«Много раз говорил и повторю еще раз: я счастлив в этом клубе, моя семья прекрасно чувствует себя в Петербурге. Если бог даст, мне бы хотелось отработать весь контракт», - передает слова полузащитника пресс-служба «сине-бело-голубых».

Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России 30-летний опорник провел 14 матчей, в которых сделал две голевые передачи и получил красную карточку.