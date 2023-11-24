В «Зените» двумя словами отреагировали на возможный трансфер Артура за 18 миллионов евро

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о потенциальном трансфере полузащитника Артура, права на которого принадлежат бразильскому «Палмейрасу».

«Это слухи», - передает слова руководителя «РИА Новости».

Ранее появилась новость, что чемпион России готов выложить за трансфер 25-летнего игрока 18 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в десять миллионов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место после 15 туров. Питерская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на два балла.