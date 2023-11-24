Ашурматов — о Рахимове: «Это требовательный и жёсткий тренер»

Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов поделился мнением о главном тренере казанской команды Рашиде Рахимове.

Ашурматов назвал Рахимова требовательным и жёстким наставником, который отличается от всех тренеров, с кем ему ранее приходилось работать.

«Это требовательный и жёсткий тренер. Я работал со многими специалистами и в Узбекистане, и в Южной Корее. Могу сказать, что Рахимов отличается от всех. Отмечу его характер и необычный тренировочный процесс», — приводит слова Ашурматова Metaratings.

Также футболист отметил способность Рахимова общаться со своими подопечными на разных языках.

После 15 туров РПЛ «Рубин» расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Свой ближайший матч казанцы проведут 26 ноября против «Факела». Начало — в 16:30 по московскому времени.