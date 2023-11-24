Черчесов высказался об отстранении клубов РПЛ от еврокубков

Экс-наставник венгерского «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов высказался об отстранении клубов РПЛ от участия в еврокубках.

«Надо стремиться попасть в еврокубки, когда их для нас откроют. Каждый клуб для себя должен сделать бизнес-план, как развиваться в текущих условиях, и эту ситуацию для себя правильно использовать», - рассказал специалист в беседе с журналистом «РБ Спорта».

Напомним, что ФИФА и УЕФА совместным решением в феврале 2022 года отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи. В последнем спарринге команда разгромила Кубу со счетом 8:0.