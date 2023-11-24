Мостовой назвал лучшего российского футболиста

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре российского полузащитника Александра Головина, ныне выступающего за французский «Монако».

«Головин может решить исход матча в одиночку - этим качеством обладают только топ-игроки. И в сборной, и в «Монако» Саша чувствует себя лидером. Прямо сейчас Головин с отрывом лучший российский футболист», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Стоит отметить, что текущая трансферная стоимость Головина составляет 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 27-летний хавбек сыграл 11 матчей. Александр записал себе в актив пять забитых мячей и две результативные передачи.