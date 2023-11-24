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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрович: «Зенит» выигрывает не из-за денег»

24 Ноября 2023 • 13:29 Комментировать
Зенит
...
Сочи
1 1.33 X 5.60 2 9.50
25.11 15:15

Известный черногорский тренер Желько Петрович выразил мнение, что «Зенит» одерживает победы не благодаря своим финансовым возможностям.

Петрович назвал «сине-бело-голубых» сильнейшей командой РПЛ, отметив, что петербуржцы добиваются успехов за счёт своего менталитета.

«Они выигрывают не из-за денег, дело далеко не только в бюджете, а скорее в опыте, в менталитете победителей. «Зенит» уже многие годы на вершине российского футбола», — цитирует Петровича «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка. Свой ближайший матч петербургская команда проведёт завтра, 25 ноября, против «Сочи». Начало — в 15:15 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
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