Дьяков назвал фаворита матча «Балтика» - «Спартак»

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков дал комментарий касательно поединка «Балтики» и «Спартака» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

«Дома и на выезде «Балтика» - две разные команды. «Спартаку» будет нелегко. Последние матчи команда неплохо смотрелась. «Спартак» - фаворит в матче, но легко не будет», - высказался Дьяков в разговоре с журналистом «Чемпионата».

Матч «Балтика» - «Спартак» пройдет на стадионе в Калининграде завтра, 25 ноября. Начало – в 19:45 по московскому времени. По итогам 15 туров Премьер-лиги хозяева занимают 14-е место в таблице, а «красно-белые» находятся на шестой строчке.