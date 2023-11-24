Червиченко рассказал, чего ждёт от дерби ЦСКА - «Динамо»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о поединке между ЦСКА и «Динамо» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

«Мне «Динамо» нравится больше, чем ЦСКА. Они идут вверх. У них состав немного получше. Если объективно, то некоторое преимущество у «Динамо» будет, а дальше игра и снег внесут свои коррективы», - поделился мыслями Червиченко в беседе с «Чемпионатом».

Столичное дерби ЦСКА – «Динамо» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 25 ноября. Начало поединка запланировано в 17:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева идут на пятом месте, а гости – на третьем.