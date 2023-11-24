Барриос назвал ближайшую цель «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о задаче команды на остаток года.

«Мы должны набрать максимум очков в оставшихся матчах и уйти на каникулы в статусе лидера РПЛ. После перерыва нужно продолжить путь к цели, которой остается победа в чемпионате», - рассказал колумбийский футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».

По итогам первого круга чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 30 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Петербургский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка. Следующий матч «Зенит» сыграет против «Сочи» на своем поле.