Барриос - о Малкоме: «Последствия его ухода ощутили все»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос высказался о бразильском нападающем Малкоме, покинувшем команду в летнее трансферное окно.

«Малком провел блестящий сезон. Последствия его ухода ощутили все. Особенно в первой части чемпионата отсутствие Малки чувствовалось сильно. Но сейчас уже все на другом уровне», - приводит слова колумбийского хавбека «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Малком провел 27 матчей, записав на свой счет 23 гола и семь результативных передач. Минувшим летом бразилец сменил клубную прописку, перебравшись в саудовский «Аль-Хиляль».