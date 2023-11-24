Вандерсон назвал лучшего нападающего РПЛ - это не Дзюба

Экс-игрок «Краснодара» Вандерсон назвал лучшего нападающего в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Джон Кордоба - классный игрок. Я смотрю, как он играет, забивает. Безусловно, он сильный нападающий с хорошей реализацией. Прямо сейчас это лучший нападающий РПЛ», - передает слова бразильца «Чемпионат».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Кордоба провел 15 матчей. 30-летний колумбийский центрфорвард записал на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.

После первого круга краснодарский клуб лидирует в таблице РПЛ, опережая петербургский «Зенит» на два очка.