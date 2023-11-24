Известен судья, который отработает на дерби ЦСКА - «Динамо»

Пресс-служба РФС объявила судейские назначения на поединки 16-го тура Российской премьер-лиги. Центральный поединок между московскими ЦСКА и «Динамо» обслужит бригада Сергея Карасёва.

На поединке между «Балтикой» и «Спартаком» отработает Рафаэль Шафеев, а встречу «Зенита» против «Сочи» доверили Кириллу Левникову.

Матч «Урала» с «Краснодаром» обслужит бригада Сергея Иванова, а «Крылья Советов» и «Локомотив» рассудит Василий Казарцев.

После первого круга «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 32 очками. «Зенит», набравший 30 баллов, идет на второй строчке. Топ-3 замыкает «Динамо» (25).