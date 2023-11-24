Лепский поделился ожиданиями от дерби ЦСКА – «Динамо»

Защитник столичного «Динамо» Иван Лепский высказался относительно предстоящего поединка против московского ЦСКА в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

«ЦСКА - хорошая команда, которая играет в привлекательный футбол. Они набрали неплохой ход, поэтому «Динамо» будет тяжело. На такое дерби не нужна дополнительная мотивация - будет битва», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Дерби ЦСКА – «Динамо» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева занимают пятое место в турнирной таблице, а гости располагаются на третьей строчке.