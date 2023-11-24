Лев Скворцов: «Каждый из игроков сборной Казахстана усилил бы российские клубы»

Защитник «Химок» Лев Скворцов высказался о своём будущем в подмосковном клубе, а также выразил мнение, что каждый игрок сборной Казахстана мог бы усилить команды РПЛ.

«Моё будущее? По этому поводу ничего ответить не могу. Если команда выйдет в РПЛ, то конечно, будет здорово.

Я думаю, что в сборной Казахстана собрались все качественные футболисты. Каждый из них точно усилил бы клубы в чемпионате России», — цитирует Скворцова Metaratings.

Действующий контракт 23-летнего Скворцова с «Химками» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает казахстанского футболиста в 350 тысяч евро.

После 19 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «красно-чёрные» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от первого махачкалинского «Динамо» на два очка.