Экс-игрок «Краснодара»: «Бан России - полное дерьмо для чемпионата и клубов»

Экс-футболист «Краснодара» Вандерсон поделился мнением об отстранении российских клубов и сборных от участия в международных турнирах.

«Это полное дерьмо для чемпионата и клубов. Клубам не хватает конкуренции с европейскими командами, а болельщикам - атмосферы», - приводятся слова бразильца на страницах «Чемпионата».

Напомним, что в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от официальных соревнований. В связи с этим национальная команда может проводить исключительно товарищеские игры. 20 ноября сборная России принимала Кубу в Волгограде и отпраздновала разгромную победу со счетом 8:0.