Экс-игрок ЦСКА Красич верит в чемпионство «Краснодара»

Экс-футболист сборной Сербии и московского ЦСКА Милош Красич высказался касательно шансов «Краснодара» побороться за золотые медали в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Сможет ли «Краснодар» стать чемпионом в этом сезоне? Конечно, почему нет? Хорошая команда, но осталось еще много игр. Есть «Зенит», ЦСКА, «Спартак». Второй круг все решит», - приводит слова Милоша телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем матче первого круга чемпионата России «Краснодар» на выезде расписал мировую с петербургским «Зенитом». После 15 проведенных туров «быки» лидируют в таблице с 2-очковым отрывом.