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Игрок «Рубина» Безруков: «Мы провели хорошую серию, сейчас хочется её продолжить»

24 Ноября 2023 • 11:40 Комментировать
Рубин
...
Факел
1 2.03 X 3.30 2 4.10
26.11 16:30

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков в преддверии матча 16-го тура РПЛ против «Факела» выразил надежду на то, что казанской команде удастся продлить удачную серию.

Напомним, в последних пяти матчах чемпионата России «Рубин» одержал четыре победы, не пропустив при этом ни одного мяча.

«Мы провели хорошую серию, сейчас хочется её продолжить. Все отдают себе отчёт, что в оставшихся матчах до зимнего перерыва нам нужно показать свою лучшую игру и набрать максимум очков», — сказал Безруков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Рубин» — «Факел» состоится 26 ноября в Казани. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Руслан Безруков

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