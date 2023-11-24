Игрок «Рубина» Безруков: «Мы провели хорошую серию, сейчас хочется её продолжить»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков в преддверии матча 16-го тура РПЛ против «Факела» выразил надежду на то, что казанской команде удастся продлить удачную серию.

Напомним, в последних пяти матчах чемпионата России «Рубин» одержал четыре победы, не пропустив при этом ни одного мяча.

«Мы провели хорошую серию, сейчас хочется её продолжить. Все отдают себе отчёт, что в оставшихся матчах до зимнего перерыва нам нужно показать свою лучшую игру и набрать максимум очков», — сказал Безруков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Рубин» — «Факел» состоится 26 ноября в Казани. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.