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Игрок «Ростова» Чернов: «У «Пари НН» хорошая линия обороны, но мы много забиваем»

24 Ноября 2023 • 11:25 Комментировать
Ростов
...
Пари НН
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26.11 19:00

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о предстоящем матче 16-го тура РПЛ против «Пари НН».

Футболист отметил хорошую игру нижегородской команды в обороне, которая позволяет «Пари НН» в нынешнем сезоне пропускать мало мячей. При этом Чернов подчеркнул, что «Ростов» готов к предстоящей встрече.

«К счастью, мы сами много забиваем, поэтому я и жду интересный футбол. У соперника хорошая линия обороны, высокие защитники, они уверенно действует на втором этаже, но мы полностью к этому готовы», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

Матч «Ростов» — «Пари НН» состоится 26 ноября на домашней арене южан. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент нижегородцы опережают команду Валерия Карпина в турнирной таблице РПЛ на четыре очка.  

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