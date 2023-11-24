Игрок «Ростова» Чернов: «У «Пари НН» хорошая линия обороны, но мы много забиваем»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о предстоящем матче 16-го тура РПЛ против «Пари НН».

Футболист отметил хорошую игру нижегородской команды в обороне, которая позволяет «Пари НН» в нынешнем сезоне пропускать мало мячей. При этом Чернов подчеркнул, что «Ростов» готов к предстоящей встрече.

«К счастью, мы сами много забиваем, поэтому я и жду интересный футбол. У соперника хорошая линия обороны, высокие защитники, они уверенно действует на втором этаже, но мы полностью к этому готовы», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

Матч «Ростов» — «Пари НН» состоится 26 ноября на домашней арене южан. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент нижегородцы опережают команду Валерия Карпина в турнирной таблице РПЛ на четыре очка.