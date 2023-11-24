Это’О зарабатывал космические деньги в «Анжи» - раскрыта шокирующая сумма

Бывший директор селекционного отдела махачкалинского «Анжи» Дмитрий Балашов поведал о том, сколько зарабатывал в команде звездный камерунский форвард Самюэль Это’О.

«За всю жизнь со мной такое случилось лишь раз - в «Анжи». Когда узнал сумму контракта Это'О. Вот это было оцепенение. 20 миллионов рублей в день!» - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Самюэль защищал цвета российского клуба с 2011 по 2013 год. Камерунский бомбардир принял участие в 73 поединках в составе «Анжи». Нападающий отметился 36 забитыми мячами и 16 результативными передачами.