Глебов: «Есть мечта поиграть в Европе, низкие зарплаты не смущают»

24-летний хавбек «Ростова» Данил Глебов заявил о желании попробовать свои силы за пределами России.

«Мечта попробовать себя в Европе есть. Низкие зарплаты не смущают. Нужно смотреть, как будет развиваться карьера. Хотелось бы поиграть в Европе, а что будет на самом деле - посмотрим», - цитирует полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Данил защищает цвета команды из Ростова-на-Дону с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 поединках, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Действующий контракт Глебова с клубом рассчитан до лета 2028 года.