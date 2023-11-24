Дьяков назвал причину прогресса «Динамо»

Экс-игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о нынешнем главном тренере «бело-голубых» Марцеле Личке.

«Динамо» набрало хорошую форму. Видно, что Личка подобрал ключи к команде. Последние матчи «Динамо» в порядке, поэтому и занимает третье место в таблице», - приводятся слова Дьякова на страницах «Чемпионата».

«Динамо» отстает от идущего вторым петербургского «Зенита» на пять баллов. В ближайшем матче подопечные Лички на выезде встретятся со столичным ЦСКА. Московское дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 25 ноября. Начало поединка запланировано в 17:30 по местному времени.