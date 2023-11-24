Чернов: «Спартак» попробует догнать «Зенит» и «Краснодар»

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о перспективах «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мы еще нацелены на самые высокие задачи. Стараемся выигрывать все матчи. Можем попробовать и «Краснодар» с «Зенитом» догнать. Отставание от них еще не катастрофическое», - передают слова футболиста «Известия».

После первого круга Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 24 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. Ближайший поединок «народная команда» сыграет на выезде против «Балтики».