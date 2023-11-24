Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал завершение игровой карьеры полузащитником Аланом Дзагоевым в возрасте 33 лет.

- Я думаю, Дзагоев был прекрасным футболистом, да и человек он очень хороший. Игровая карьера у него выдалась весьма успешная. После детско-юношеской школы Коноплёва он пошёл дальше и дальше. В конце карьеры Дзагоев стал получать много травм, они всё время его беспокоили. В последние два года он то играл, то лечился, то играл, то лечился. Он не тот парень, который бы халявничал и выдумывал эти травмы. Когда они так человека преследуют, он начинает задумываться о завершении карьеры.

То, что Дзагоев поехал играть в Грецию, – там не слабый чемпионат, но, конечно, его не сравнить с российским и с топ-пять. В «Ламии» Дзагоев опять получил травму и принял уже решение, что здоровье превыше всего. Он достаточно молодой человек, вся жизнь у него ещё впереди. Гробить своё здоровье дальше не было никакого смысла. Дзагоев – публичный человек. Я думаю, и ЦСКА, и все остальные клубы приложат все усилия, чтобы помочь ему в этой жизни. Да он и сам разберётся. Считаю, Дзагоев принял правильное решение, что на сегодняшний день игровую карьеру нужно завершать. Потому что, ещё раз говорю, нет смысла губить своё здоровье до конца.

Алан Дзагоев на профессиональном уровне играл за димитровградский «Крылья Советов-СОК», московский ЦСКА, казанский «Рубин» и «Ламию» из одноимённого греческого города, а также выступал за сборную России.