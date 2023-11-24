Вандерсон оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

Бывший футболист «Краснодара» Вандерсон поделился мнением о лидерстве подопечных Владимира Ивича в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Краснодар» всегда был сильной командой. Но два очка между «Зенитом» и «Краснодаром» - это мало. Буду очень рад, если «Краснодар» выиграет чемпионат. Для этого ему нужно прибавить за зиму», - приводятся слова бразильца на страницах «Чемпионата».

По итогам первого круга чемпионата России краснодарский коллектив набрал 32 балла и опережает идущий вторым «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».