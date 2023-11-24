Петржела: «Зениту» стоит брать пример с «Динамо» и «Локомотива»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе российских клубов со своими воспитанниками.

Чешский специалист отметил, что в петербургском клубе мало доверяют молодым игрокам. Петржела посоветовал «Зениту» в этом вопросе брать пример с «Локомотива» и «Динамо».

«Динамо» и «Локомотив» — лидеры по игровому времени среди своих воспитанников? Не удивлён, что «Зенит» в этом рейтинге так далеко. У команды другая стратегия: упор делается на сильных легионеров. В этом плане «Зениту» стоит брать пример с «Динамо» и «Локомотива», они молодцы», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут завтра, 25 ноября, против «Сочи». Начало — в 15:15 по московскому времени.