Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Зениту» стоит брать пример с «Динамо» и «Локомотива»

24 Ноября 2023 • 10:05 Комментировать
Зенит
...
Сочи
1 1.33 X 5.60 2 9.50
25.11 15:15

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе российских клубов со своими воспитанниками.

Чешский специалист отметил, что в петербургском клубе мало доверяют молодым игрокам. Петржела посоветовал «Зениту» в этом вопросе брать пример с «Локомотива» и «Динамо».

«Динамо» и «Локомотив» — лидеры по игровому времени среди своих воспитанников? Не удивлён, что «Зенит» в этом рейтинге так далеко. У команды другая стратегия: упор делается на сильных легионеров. В этом плане «Зениту» стоит брать пример с «Динамо» и «Локомотива», они молодцы», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут завтра, 25 ноября, против «Сочи». Начало — в 15:15 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Динамо Москва Властимил Петржела ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Ноября
01:14
​Зенит – Сочи: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 25 ноября 2023
23 Ноября
23:54
Корнеев раскритиковал оборону «Сочи»
19:50
Семак рассказал о тренировках «Зенита» в холодную погоду
18:30
Кассьерра и Мантуан не сыграют с «Сочи» - Семак подтверждает
16:20
Балахнин поделился ожиданиями от дерби ЦСКА – «Динамо»
15:08
​Деменко: «Локомотиву» будет сложно набрать в Самаре три очка, там будет ничья»
15:07
Родригао: «Сделаю всё возможное, чтобы «Зенит» победил «Сочи»
14:15
Семак: «Я бы не назвал «Сочи» аутсайдером по игре»
14:02
Игроки «Зенита» Кассьерра и Мантуан пропустят матч против «Сочи»
22 Ноября
22:43
«Сочи» проведёт открытую тренировку перед тяжёлым выездом в Питер
20:37
Назван лидер первого круга РПЛ по числу удачных отборов
20:11
​Гранат считает, что «Краснодар» уйдёт на зимние каникулы лидером РПЛ
21 Ноября
21:15
Деменко считает, что Ренан хочет уйти из «Зенита»
19:12
Ренан не планирует покидать «Зенит» в январе
16:51
Ренан уедет в Европу
13:51
Вайсс: «Не хочу говорить на тему «Сочи»
13:15
Петржела: «Потолок нынешнего «Зенита» — третье место в группе Лиги чемпионов»
11:55
Кириченко: «Других претендентов на чемпионство, кроме «Краснодара» и «Зенита», я не вижу»
20 Ноября
20:14
Зенит – Сочи: актуальный прогноз и ставка на матч 25 ноября 2023 года Премьер-лиги России
18:40
Круговой не исключил, что сменит позицию 1
11:40
Круговой: «Краснодар» силён своим командным духом»
11:00
Круговой: «У меня был один конкретный вариант во Франции»
10:34
Сутормин: «Надеюсь, что к зимнему перерыву «Зенит» окажется первым»
10:17
Текке: «Если от «Зенита» поступит предложение, прилечу первым же рейсом»
09:48
Круговой: «Если «Краснодар» идёт на первом месте — значит, заслуженно»
09:16
Круговой: «С нынешним составом «Зенит» поборолся бы за выход из группы Лиги чемпионов»
01:44
«Зенит» не претендует на бразильца Кевина
19 Ноября
13:24
Агент Ренана: «На данный момент по Роберту нет предложений»
11:15
Васютин считает, что Мирзов забил «Зениту» за счёт индивидуального мастерства 1
10:28
Текке: «Уверен, «Зенит» в этом сезоне снова станет чемпионом»
18 Ноября
22:50
​«Большая неприятность»: Семак высказался о травме Мантуана
15:24
Агент: «У Чистякова могут быть предложения»
12:08
«Зенит» намерен избавиться от Сутормина и Ерохина
11:00
Балан: «Если такой «Зенит» выиграет РПЛ, то чемпионат потеряет от этого» 1
17 Ноября
19:33
Булыкин оценил шансы Чалова и Тюкавина выиграть гонку бомбардиров
18:03
Изидор: Не поеду в отпуск, буду работать для набора оптимальных кондиций
15:49
Уткин подшутил над «Зенитом»
11:41
Билялетдинов: «В первом круге РПЛ меня разочаровали «Ахмат» и «Сочи»
16 Ноября
14:19
«Фламенго» ведёт переговоры с «Зенитом» по возможному переходу Клаудиньо
11:51
Семак: «Я не в курсе предложений, которые поступали Андрею Мостовому»
15 Ноября
19:08
Алдонин перечислил лучших нападающих РПЛ
15:50
Желудков: «Зенит» выйдет на первое место и уйдёт на зимний перерыв именно на этой позиции»
14 Ноября
12:06
Ранджелович: «В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых»
13 Ноября
17:04
Созин: «В этом сезоне РПЛ нет команд-разочарований»
16:48
Кассьерра едва не установил рекорд Премьер-лиги
16:41
​«Надо говорить, что «Зенит» точно дошёл бы до финала Лиги чемпионов» - Уткин дал совет Родригао
16:25
Защитник «Зенита» Родригао: «В матче с «Краснодаром» мы потеряли три очка»
15:14
Изидор — о матче с «Краснодаром»: «Я не считаю, что ничья является удовлетворительным результатом»
10:17
Родригао: «Зенит» точно играл бы в 1/4 финала Лиги чемпионов» 3
12 Ноября
16:57
Билялетдинов: «Считаю «Зенит» фаворитом в борьбе с «Краснодаром» за чемпионство»
16:22
Калешин: «Зная амбиции «Зенита», в случае ухода Вендела придёт футболист не ниже классом» 1
15:39
Бразильцы «Зенита» в этом сезоне РПЛ сыграли больше россиян
14:34
«Зенит» в следующем туре может установить рекорд Премьер-лиги
14:30
Канчельскис: «Чтобы «Зенит» посыпался, из него должны уйти Вендел и Барриос»
14:00
Радченко: «По-прежнему думаю, что «Зенит» обгонит «Краснодар» до зимней паузы»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Ноября
10:35 · Кубок России
Сметанин: «Динамо» — это хищник, а «Зенит» — травоядный»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Спартак» попробует догнать «Зенит» и «Краснодар»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Фомин: «С турнирной точки зрения игра с ЦСКА очень важна»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Вандерсон оценил шансы «Краснодара» на чемпионство
10:05 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зениту» стоит брать пример с «Динамо» и «Локомотива»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо и Вендел могут покинуть «Зенит»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Краснодара» Вандерсон: «Галицкий заслужил титул»
09:49 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» сообщили, сколько билетов продано на матч со «Спартаком»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Бывший генеральный директор «Арсенала» раскрыл детали перехода Лесового в «Динамо»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Для меня игра за сборную России - мечта»
09:12 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «С такими игроками «Спартак» должен бороться за чемпионство»
08:26 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург»: «Из сборных все вернулись без травм»
01:58 · Россия. Премьер-лига
​Балтика – Спартак: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 25 ноября 2023
01:38 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА – Динамо: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 25 ноября 2023
01:14 · Россия. Премьер-лига
​Зенит – Сочи: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 25 ноября 2023
Все новости
Рекомендуем