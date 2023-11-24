Клаудиньо и Вендел могут покинуть «Зенит»

Петербургский «Зенит» будет вынужден расстаться с полузащитниками Клаудиньо и Венделом, если хочет пополнить свой состав новыми бразильцами. Об этом сообщил журналист Фред Соареш.

«Зенит» интересуется двумя бразильцами. Первый – это Артур из «Палмейраса». Второй – это один из футболистов, выступающих в клубе из Рио-де-Жанейро. Взамен питерцы должны будут расстаться с Венделом и Клаудиньо, чтобы освободить место для новичков», - гласит сообщение журналиста в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали 30 очков после 15 туров. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице.