В «Балтике» сообщили, сколько билетов продано на матч со «Спартаком»

Пресс-служба калининградской «Балтики» поведала о том, сколько билетов продано на предстоящий матч с московским «Спартаком» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

«На данный момент, на матч против «Спартака» реализовано порядка 15 тысяч билетов», - заявили корреспонденту «Спорт-Экспресса» в калининградском клубе.

Напомним, что поединок между «Балтикой» и «Спартаком» состоится в субботу, 25 ноября, на стадионе в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Перед этим матчем хозяева занимают 14-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на шестой строчке.