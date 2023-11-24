Чалов: «Для меня игра за сборную России - мечта»

Центральный форвард сборной России и московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о выступлениях за национальную команду страны.

«Для меня игра за сборную - мечта. Ты вышел в национальной команде - часть мечты исполнилась, забил первый гол - ещё один шаг сделан. Можно ставить следующую цель», - передает слова нападающего «Комсомольская правда».

Напомним, что в последнем товарищеском поединке сборная России на домашнем стадионе в Волгограде принимала национальную команду Кубы. Подопечные Валерия Карпина успешно завершили 2023 год, победив соперника с разгромным счетом 8:0.