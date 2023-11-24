Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов: «С такими игроками «Спартак» должен бороться за чемпионство»

24 Ноября 2023 • 09:12 Комментировать

Бывший игрок национальной сборной России Игорь Семшов поделился мнением об амбициях московского «Спартака» в Премьер-лиге.

«У «Спартака» есть нестабильность в выборе состава. Передряги с футболистами тоже сказываются.  С таким подбором игроков они должны идти в тройке и бороться за золотые медали», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

После первого круга чемпионата России «красно-белые» набрали 24 балла и занимают шестое место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на выезде против калининградской «Балтики» 25 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Семшов
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Ноября
10:35 · Кубок России
Сметанин: «Динамо» — это хищник, а «Зенит» — травоядный»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Спартак» попробует догнать «Зенит» и «Краснодар»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Фомин: «С турнирной точки зрения игра с ЦСКА очень важна»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Вандерсон оценил шансы «Краснодара» на чемпионство
10:05 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зениту» стоит брать пример с «Динамо» и «Локомотива»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо и Вендел могут покинуть «Зенит»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Краснодара» Вандерсон: «Галицкий заслужил титул»
09:49 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» сообщили, сколько билетов продано на матч со «Спартаком»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Бывший генеральный директор «Арсенала» раскрыл детали перехода Лесового в «Динамо»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Для меня игра за сборную России - мечта»
09:12 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «С такими игроками «Спартак» должен бороться за чемпионство»
08:26 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург»: «Из сборных все вернулись без травм»
01:58 · Россия. Премьер-лига
​Балтика – Спартак: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 25 ноября 2023
01:38 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА – Динамо: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 25 ноября 2023
01:14 · Россия. Премьер-лига
​Зенит – Сочи: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 25 ноября 2023
Все новости
Рекомендуем