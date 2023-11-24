Семшов: «С такими игроками «Спартак» должен бороться за чемпионство»

Бывший игрок национальной сборной России Игорь Семшов поделился мнением об амбициях московского «Спартака» в Премьер-лиге.

«У «Спартака» есть нестабильность в выборе состава. Передряги с футболистами тоже сказываются. С таким подбором игроков они должны идти в тройке и бороться за золотые медали», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

После первого круга чемпионата России «красно-белые» набрали 24 балла и занимают шестое место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на выезде против калининградской «Балтики» 25 ноября.