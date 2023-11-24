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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге»: «Из сборных все вернулись без травм»

24 Ноября 2023 • 08:26 Комментировать

Дмитрий Андреев, являющийся спортивным директором «Оренбурга», высказался о возвращении игроков команды из национальных сборных.

«Практически все вернулись в клуб из своих сборных. Ждем только Капленко и Печенина, они летят. А все остальные уже тренируются с командой. Все вернулись без травм», - передает слова функционера «РБ Спорт».

После первого круга Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 13 баллов и находится на 13-м месте в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате станы команда проведет на домашнем стадионе против грозненского «Ахмата». Поединок состоится в воскресенье, 26 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев
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