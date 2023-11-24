Лунёв возобновил тренировки в общей группе «Карабаха»

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв снова в строю. Футболист возобновил тренировки после полученной травмы в матче «Карабаха» с «Байером». Из-за повреждения Андрей, напомним, был отцеплен от сборной России.

По информации телеграм-канала «Честность не порок», уже завтра голкипер может выйти в основном составе своей команды на игру против «Сабаха» в рамках азербайджанского национального первенства.

Андрей Лунёв выступает за «Карабах» с минувшего лета на годичном контракте. Всего у россиянина в активе 9 матчей, в которых он пропустил 9 мячей, в пяти матчах Андрей сохранил свои ворота «сухими».