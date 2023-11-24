Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лунёв возобновил тренировки в общей группе «Карабаха»

24 Ноября 2023 • 00:10 Комментировать

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв снова в строю. Футболист возобновил тренировки после полученной травмы в матче «Карабаха» с «Байером». Из-за повреждения Андрей, напомним, был отцеплен от сборной России.

По информации телеграм-канала «Честность не порок», уже завтра голкипер может выйти в основном составе своей команды на игру против «Сабаха» в рамках азербайджанского национального первенства.

Андрей Лунёв выступает за «Карабах» с минувшего лета на годичном контракте. Всего у россиянина в активе 9 матчей, в которых он пропустил 9 мячей, в пяти матчах Андрей сохранил свои ворота «сухими».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Ноября
00:24 · Россия. Премьер-лига
​Бабич: «Я вижу, как Абаскаль упорно работает, чтобы сделать нас сильнее»
00:10 · Россия. Премьер-лига
Лунёв возобновил тренировки в общей группе «Карабаха»
23 Ноября
23:58 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов – о матче с «Краснодаром»: «Отступать нам некуда»
23:54 · Россия. Премьер-лига
Корнеев раскритиковал оборону «Сочи»
23:48 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Ростова» рассказал, за что Скопинцеву часто доставалось от Карпина
22:54 · Россия. Премьер-лига
Галямин: «Алипу ещё рано в «Манчестер Юнайтед»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Гоцук не исключил, что у Гави произошло перенасыщение футболом
22:34 · Россия. Премьер-лига
​Тюкавин или Чалов: Пономарёв рассказал, кто лучше
22:28 · Россия. Премьер-лига
Гоцук скромно оценил результаты «Пари НН»
22:23 · Россия. Премьер-лига
Балканцы «Сочи» первыми поздравили Дркушича с выходом его сборной на Евро
22:21 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» предложил 18 млн евро за бразильца 1
22:18 · Россия. Премьер-лига
Галямин: «Сутормин лишним в ЦСКА не будет»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Терёхин исключил, что ЦСКА и «Динамо» сыграют в нулевую ничью
21:49 · Россия. Премьер-лига
Гладилин объяснил, почему «Спартаку» будет сложно в матче с «Балтикой»
21:46 · Россия. Премьер-лига
​Ещё одному клубу Серии А интересен Сперцян
Все новости
Рекомендуем