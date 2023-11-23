Корнеев раскритиковал оборону «Сочи»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал оборону аутсайдера РПЛ – «Сочи». По его мнению, лишь один игрок из этого клуба соответствует нормальному уровню в обороне – это словенец Ваня Дркушич.

«Дркушич - терпимый для РПЛ, лучший в защите, он один. А все остальные, кто играют, не соответствуют уровню. Нет нападения, нет защиты. В полузащите тоже есть шатания», - говорит Корнеев телеканалу «Матч ТВ».

Корнеев заключил, что отсутствие качественных игроков, а также стабильности в составе привели «Сочи» к нынешнему положению.

Сочинцы после первого круга РПЛ занимают последнее место турнирной таблицы, набрав в копилку лишь 10 баллов в 15 матчах.