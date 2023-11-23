Бывший игрок «Ростова» рассказал, за что Скопинцеву часто доставалось от Карпина

Бывший игрок «Ростова», ныне защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ранее в составе дончан тренировался под руководством Валерия Карпина. Спустя несколько лет его бывший одноклубник, экс-форвард «Ростова» Джамбулат Дулаев рассказал, за что Валерий Георгиевич часто ругал Скопинцева.

«Карпин постоянно по нему проходился. Дима был его любимчиком! Он за один выходной мог набрать два-три килограмма. Георгич [Карпин] всегда поражался: «Как профессиональный футболист на такое способен?», - вспоминает Дулаев для Sport24.

Скопинцев провёл в «Ростове» период с 2016 по 2018 годы. Последние три года карьеры Дмитрий защищает цвета столичного «Динамо». Любопытно, что Скопинцев ещё ни разу не играл у Карпина в сборной России.