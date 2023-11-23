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Галямин: «Алипу ещё рано в «Манчестер Юнайтед»

23 Ноября 2023 • 22:54 Комментировать

Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Галямин отреагировал на слухи, что отправляют защитника «Зенита» Нуралы Алипа в «Манчестер Юнайтед». По информации источников, за защитником следили скауты «МЮ».

«В «МЮ» ему ещё рано, но он абсолютно точно стал здорово прогрессировать. Пока он может входить в список игроков на каждую позицию, который есть у любого топ-клуба, включающий до 15 человек», - говорит Галямин для «Спорта День за Днём».

Отметим, что Алип в этом сезоне спрогрессировал до такого уровня, что является основным центрдефом своего клуба. В его активе 19 выходов на поле, если взять все официальные турниры.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Манчестер Юнайтед Дмитрий Галямин Нуралы Алип ещё теги
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