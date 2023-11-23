Галямин: «Алипу ещё рано в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Галямин отреагировал на слухи, что отправляют защитника «Зенита» Нуралы Алипа в «Манчестер Юнайтед». По информации источников, за защитником следили скауты «МЮ».

«В «МЮ» ему ещё рано, но он абсолютно точно стал здорово прогрессировать. Пока он может входить в список игроков на каждую позицию, который есть у любого топ-клуба, включающий до 15 человек», - говорит Галямин для «Спорта День за Днём».

Отметим, что Алип в этом сезоне спрогрессировал до такого уровня, что является основным центрдефом своего клуба. В его активе 19 выходов на поле, если взять все официальные турниры.