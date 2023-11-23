Гоцук не исключил, что у Гави произошло перенасыщение футболом

Защитник нижегородского «Пари НН» Кирилл Гоцук порассуждал о том, может ли быть у современного футболиста РПЛ перенасыщение футболом. По его мнению, от перенасыщения этим видом спорта пострадал недавно травмировавшийся Гави, но игроку чемпионата России такое точно не грозит.

«Точно нет. Вот Гави из «Барселоны» получил серьезную травму, в свои 19 лет он сыграл больше 70 матчей за год. У него такое вполне может быть. У нас же в РПЛ и Кубке максимум игр 45 наберется, и даже с учетом сборной никогда в жизни 60 матчей не будет», - размышляет Гоцук в интервью «Матч ТВ».

Отметим, что из-за тяжёлой травмы молодой испанский талант пропустит не только решающую фазу текущего сезона, но и Евро-2024 в Германии в июне-июле.