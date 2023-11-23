Гоцук скромно оценил результаты «Пари НН»

Нижегородский «Пари НН» после первого круга РПЛ идёт на девятом месте турнирной таблицы. В активе «горожан» - 21 балл после 15 матчей. Один из лидеров команды Кирилл Гоцук довольно скромно оценил результаты клуба.

«Не сказал бы это очень успешным выступлением. Мы лишь выдали неплохой результат на отрезке в 15 туров. Вот если бы мы вплотную подпирали первую пятерку – был бы успех», - говорит Кирилл в интервью телеканалу «Матч ТВ».

В 16-м по счёту туре чемпионата России «Пари НН» предстоит погостить в Ростове-на-Дону. Дончане располагаются несколько ниже по турнирной таблице – на 11-м месте с 17 баллами.