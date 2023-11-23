Балканцы «Сочи» первыми поздравили Дркушича с выходом его сборной на Евро

Защитник и капитан «Сочи» Ваня Дркушич родом из Словении. Он выступает за национальную команду его страны, которая несколькими днями ранее оформила выход в финальную часть Евро-2024. Ваня рассказал, кто в числе первых поздравил его с этим событием – это оказались партнёры по «Сочи» из стран бывшей Югославии.

«Не знаю, кто первый поздравил - после игры было много сообщений. Увидел сообщения от наших балканцев – Мартина, Луки и Ивана», - говорит Дркушич «Матч ТВ», имея ввиду Крамарича, Джорджевича и Миладиновича.

Напомним, что сборная Словении будет играть на чемпионате Европы впервые за 24 года.