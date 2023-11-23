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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» предложил 18 млн евро за бразильца

23 Ноября 2023 • 22:21 Комментировать

Состав «Зенита» в обозримом будущем может пополнить ещё один футболист из Бразилии. Как сообщает UOL, действующие чемпионы России предложили 18 миллионов евро за вингера Артура из «Палмейраса». По данным источника, вероятность закрытия этой сделки высока.

Отмается, что с Артуром по поводу переезда в Санкт-Петербург общался Клаудиньо, который уже больше двух лет провёл в «Зените» и даже имеет российское гражданство.

«Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

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