Галямин: «Сутормин лишним в ЦСКА не будет»

Бывший защитник «армейцев» столицы Дмитрий Галямин порассуждал о возможном переходе Алексея Сутормина в ЦСКА из питерского «Зенита».

«Сутормин играет на разных позициях, в разных схемах. Я вижу, что ему комфортнее играть по схеме 3-5-2, ЦСКА не всегда в нее играет. Трудно сказать, усилит он клуб или нет. Но он квалифицированный футболист, а тем более он – москвич, лишним не будет», - говорит Галямин «Спорту День за Днём».

Сутормин выступает за «Зенит» с лета 2019 года, а действующий контракт связывает игрока с питерцами до середины 2025 года. Однако играет за свой клуб Алексей не так часто, как ему хотелось бы – в этом сезоне он вышел на поле в 11 официальных матчах во всех турнирах, где отметился ассистом.