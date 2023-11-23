​Ещё одному клубу Серии А интересен Сперцян

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян имеет варианты с трудоустройством в Италии. Поговаривают, что на последнем матче сборной Армении 23-летнего футболиста просматривал «Ювентус». В то же время «РБ Спорт» рассказывает об интересе к Сперцяну со стороны ещё одного клуба Серии А – «Фиорентины». При этом фаворитом в борьбе за воспитанника академии «Краснодара» является «Ювентус».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Эдуарда Сперцяна в 15 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл за «быков» 18 матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевых паса.