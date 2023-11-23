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В «Реал Сосьедаде» оценили уровень испанского языка у Захаряна

23 Ноября 2023 • 21:14 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Севилья
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26.11 18:15

В пресс-службе «Реал Сосьедада» дали комментарий касательно адаптации Арсена Захаряна в команде и его возможного участия в грядущем матче Ла Лиги. Соперником у команды из Сан-Себастьяна в этой игре будет «Севилья».

«Арсен активно работает с товарищами по команде и готов будет выйти в стартовом составе, если тренер так решит. А ещё благодаря урокам он продолжает совершенствоваться в испанском языке», - сказали «РИА Новости» в пресс-службе команды.

Напомним, что пока у Захаряна во всех турнирах нет результативных действий за «Реал Сосьедад». Арсен перебрался в Испанию не так давно – минувшим летом, однако до сей поры почти не выходил в стартовом составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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