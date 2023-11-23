Кузьмичёв: «Локомотив» будет терять перспективных воспитанников»

Экс-глава клубной академии столичного «Локомотива» Владимир Кузьмичёв не оценил решение и приостановке возрождения «Казанки» - некогда второй команды «Локо». Он рассказал, чем чревата такая пауза.

«Локомотив» будет терять воспитанников. Более того, яркие ребята 2005 года рождения, которые уже переросли молодёжку - покинут «Локомотив», - говорит Кузьмичёв Legalbet, добавляя, что для некоторых молодых игроков сидеть в дубле ещё год – губительно для карьеры.

Ранее стало известно о том, что «железнодорожники» на год отложили вопрос о создании второй команды.

«Казанка» во второй раз в истории была расформирована в 2022 году.

Булыкин: «Я говорил, что «Казанка» не нужна»