Александр Мостовой: «СМИ раздувают скандалы вокруг Соболева»

Бывший спартаковец и футбольный эксперт Александр Мостовой полагает, что СМИ искусственно создают скандалы вокруг форварда «красно-белых» Александра Соболева.

«В большом коллективе, где около 25 человек, всегда может что-то происходить. И многое беспочвенно раздувается СМИ. Человек же тренируется, за сборную России играет, за «Спартак» выходит на поле», - рассуждает Мостовой для Betonmobile, добавляя, что в историях с Соболевым многое преувеличено, причём искусственным образом.

Осенью в СМИ широко обсуждался возможный конфликт Соболева с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи, которые связывают Соболева с командами из Италии.