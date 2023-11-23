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Александр Мостовой: «СМИ раздувают скандалы вокруг Соболева»

23 Ноября 2023 • 20:37 Комментировать

Бывший спартаковец и футбольный эксперт Александр Мостовой полагает, что СМИ искусственно создают скандалы вокруг форварда «красно-белых» Александра Соболева.

«В большом коллективе, где около 25 человек, всегда может что-то происходить. И многое беспочвенно раздувается СМИ. Человек же тренируется, за сборную России играет, за «Спартак» выходит на поле», - рассуждает Мостовой для Betonmobile, добавляя, что в историях с Соболевым многое преувеличено, причём искусственным образом.

Осенью в СМИ широко обсуждался возможный конфликт Соболева с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи, которые связывают Соболева с командами из Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Александр Соболев ещё теги
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