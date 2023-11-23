Семак и Тимощук вместе с игроками «Зенита» посетили игру КХЛ

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак, его помощник Анатолий Тимощук и несколько футболистов команды посетили вечерний матч регулярного чемпионата команд КХЛ.

Как сообщает «РИА Новости», игру питерского СКА против московского «Спартака» из футболистов «Зенита» посетили защитник Дмитрий Чистяков, а также полузащитники Александр Ерохин и Алексей Сутормин.

На данный момент в хоккейном поединке идёт второй период – питерцы впереди, 1:0. В турнирной таблице Западной конференции СКА идёт на пятом месте.

Ранее Семак рассказал, как на тренировках его команды отражается питерская зима, которая вот-вот настанет на календаре.