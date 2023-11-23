Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак и Тимощук вместе с игроками «Зенита» посетили игру КХЛ

23 Ноября 2023 • 20:29 Комментировать

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак, его помощник Анатолий Тимощук и несколько футболистов команды посетили вечерний матч регулярного чемпионата команд КХЛ.

Как сообщает «РИА Новости», игру питерского СКА против московского «Спартака» из футболистов «Зенита» посетили защитник Дмитрий Чистяков, а также полузащитники Александр Ерохин и Алексей Сутормин.

На данный момент в хоккейном поединке идёт второй период – питерцы впереди, 1:0. В турнирной таблице Западной конференции СКА идёт на пятом месте.

Ранее Семак рассказал, как на тренировках его команды отражается питерская зима, которая вот-вот настанет на календаре.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Анатолий Тимощук ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Ноября
20:59 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Локомотив» будет терять перспективных воспитанников»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «СМИ раздувают скандалы вокруг Соболева»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Силкин: ЦСКА — очень неудобный соперник для «Динамо»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Семак и Тимощук вместе с игроками «Зенита» посетили игру КХЛ
20:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренерский штаб Василенко покинул «Аланию» вслед за специалистом
20:13 · Россия. Премьер-лига
Чалов признался, что скучает по Лиге чемпионов
19:56 · Россия. Премьер-лига
Колыванов рассказал, как Тикнизян может попасть в миланский «Интер»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Дзагоев оставил свой след в российском футболе»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о тренировках «Зенита» в холодную погоду
19:36 · Россия. Премьер-лига
Брейдо: «Дивеев с позитивом воспринял идею прокомментировать матч»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Пименов считает, что Салтыков нужен «Локомотиву»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Мор рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Балтику»
19:22 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» высказались об ответном товарищеском матче с «Нефтчи»
19:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Губерниев: «Алания» совершит огромную ошибку, если вернёт Гогниева»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Чалов назвал первую самостоятельную покупку в жизни
Все новости
Рекомендуем