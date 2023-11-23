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Колыванов рассказал, как Тикнизян может попасть в миланский «Интер»

23 Ноября 2023 • 19:56 Комментировать

Российский тренер Игорь Колыванов хорошо знаком с чемпионатом Италии, куда в последние месяцы сватают защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна. Специалист рассказал, как Наир может попасть в топовые клубы Италии, например такие как миланский «Интер» или «Милан».

«Он может пригодиться крепкому середнячку Серии А, например, «Болонье». Уже там он может прогрессировать дальше, а после попасть в «Милан» или «Интер», более престижные клубы», - говорит Колыванов Legalbet.

Специалист, который раньше сам играл за «Болонью», добавил, что у «Болоньи» довольно молодой состав, а базируется команда в прекрасном городе, где очень любят перспективную молодёжь.

Сейчас Тикнизяну 24 года, контракт связывает игрока сборной Армении с «Локомотивом» до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Локомотив Москва Интер Милан Милан Игорь Колыванов Наир Тикнизян ещё теги
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