Гаджиев: «Дзагоев оставил свой след в российском футболе»

Российский тренер и функционер Гаджи Гаджиев отреагировал на слова бывшего игрока сборной России Алана Дзагоева, который объявил о завершении карьеры.

«Дзагоев оставил свой след, как в ЦСКА, так и в российском футболе. Он один из наиболее ярких игроков был в нашем чемпионат», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.

По мнению специалиста, Газзаев был прав, когда заявил о том, что в свое время Дзагоев мог бы успешно выступать в сильнейших клубах Европы.

Напомним, Дзагоев завершил карьеру в 33 года. Последней командой хавбека была «Ламия» из Греции, за которую он провел всего два матча, сыграв 14 минут.