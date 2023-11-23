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Семак рассказал о тренировках «Зенита» в холодную погоду

23 Ноября 2023 • 19:50 Комментировать
Зенит
...
Сочи
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25.11 15:15

В Питере наступает зима, в среднем температура воздуха на термометре как днём, так и ночью держится ниже нуля. Сергей Семак рассказал, как это отражается на тренировках «Зенита».

«Проблем нет, в эти дни Вендел тренировался в шортах, ничего не поддевая. Многие россияне менее устойчивы к холоду, чем бразильцы. Но и среди бразильцев есть теплолюбивые. Но у нас нет никаких проблем в этом плане», - говорит Семак клубной пресс-службе «сине-бело-голубых».

Тем не менее, в грядущем матче погоды питерцам бояться не стоит – он пройдёт на закрытой «Газпром Арене». Встреча «Зенита» против «Сочи» намечена на 25 ноября – это грядущая суббота.

Ранее Семак рассказал, кто из его команды точно не сыграет против южан по состоянию здоровья. Таких игроков набралось четыре.

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ЗЕНИТ СОЧИ
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