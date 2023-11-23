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Пименов считает, что Салтыков нужен «Локомотиву»

23 Ноября 2023 • 19:33 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
1 2.50 X 3.70 2 2.75
25.11 13:00

Бывший игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением об игре нападающего «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

«Салтыков — отличный футболист. Никита здорово себя проявил за «Крылья Советов» в нынешнем сезоне. Им интересуется «Локомотив»? Такой футболист нужен «железнодорожникам», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В текущей кампании 19-летний игрок принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых смог забить четыре гола. Помимо этого, Салтыков записал на свой счет четыре результативных паса.

Действующий контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Салтыкова в два миллиона евро.

Салтыков переходит в «Локомотив» — источник

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Руслан Пименов Никита Салтыков ещё теги

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