Пименов считает, что Салтыков нужен «Локомотиву»

Бывший игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением об игре нападающего «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

«Салтыков — отличный футболист. Никита здорово себя проявил за «Крылья Советов» в нынешнем сезоне. Им интересуется «Локомотив»? Такой футболист нужен «железнодорожникам», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В текущей кампании 19-летний игрок принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых смог забить четыре гола. Помимо этого, Салтыков записал на свой счет четыре результативных паса.

Действующий контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Салтыкова в два миллиона евро.

Салтыков переходит в «Локомотив» — источник